Новый Hyundai Tucson лишат рычага коробки передач

За рулем у прототипа расположена приборная панель, имеющая полукруглую форму. Она разделена на три зоны: по обе стороны от экрана бортового компьютера расположены аналоговые шкалы. Можно предположить, что в объектив шпионской камеры попала доступная версия модели, а кроссоверу в более дорогих комплектациях достанется цифровая панель приборов. Однако подтверждения этому пока нет.
В числе других отличий от Tucson нынешнего поколения – рулевое колесо, позаимствованное у новых Sonata и Elantra. Кроме того, кроссовер лишат традиционного рычага коробки передач. За выбор режимов работы трансмиссии будут отвечать клавиши. Еще одно нововведение – встроенный, а не парящий дисплей мультимедийной системы.
The Korean Car Blog
Что же касается дизайна экстерьера, то он тоже переживет трансформацию и будет выполнен в стиле концепт-кара Vision T 2019 года.
Со сменой поколения Tucson обзаведется полноценной гибридной модификацией – именно она запечатлена на шпионских снимках. Пока же у модели есть только установка, которая работает по принципу «мягкого» гибрида. В качестве альтернативы предложат кроссовер с мотором Theta3 2.5 в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой.
По предварительным данным, новый Hyundai Tucson может дебютировать уже в следующем месяце.
На сегодняшний день Tucson актуального поколения стоит в России от 1,5 миллиона рублей. В середине марта на рынок вышел спортивный Tucson N Line по цене от 2 199 000 рублей.