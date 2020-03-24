Новый Hyundai Tucson лишат рычага коробки передач

За рулем у прототипа расположена приборная панель, имеющая полукруглую форму. Она разделена на три зоны: по обе стороны от экрана бортового компьютера расположены аналоговые шкалы. Можно предположить, что в объектив шпионской камеры попала доступная версия модели, а кроссоверу в более дорогих комплектациях достанется цифровая панель приборов. Однако подтверждения этому пока нет.

В числе других отличий от Tucson нынешнего поколения – рулевое колесо, позаимствованное у новых Sonata и Elantra. Кроме того, кроссовер лишат традиционного рычага коробки передач. За выбор режимов работы трансмиссии будут отвечать клавиши. Еще одно нововведение – встроенный, а не парящий дисплей мультимедийной системы.