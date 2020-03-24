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17:03

Новый Hyundai Tucson лишат рычага коробки передач

Со сменой поколения кроссовер обзаведется новым дизайном экстерьера

© The Korean Car Blog
Лиза Будрина
В Сеть попали фотографии тестового прототипа Hyundai Tucson нового поколения, сделанные шпионами в Южной Корее. На снимках запечатлен салон кроссовера, в том числе аналоговая панель приборов необычной формы.

За рулем у прототипа расположена приборная панель, имеющая полукруглую форму. Она разделена на три зоны: по обе стороны от экрана бортового компьютера расположены аналоговые шкалы. Можно предположить, что в объектив шпионской камеры попала доступная версия модели, а кроссоверу в более дорогих комплектациях достанется цифровая панель приборов. Однако подтверждения этому пока нет.

В числе других отличий от Tucson нынешнего поколения рулевое колесо, позаимствованное у новых Sonata и Elantra. Кроме того, кроссовер лишат традиционного рычага коробки передач. За выбор режимов работы трансмиссии будут отвечать клавиши. Еще одно нововведение встроенный, а не парящий дисплей мультимедийной системы.

The Korean Car Blog

Что же касается дизайна экстерьера, то он тоже переживет трансформацию и будет выполнен в стиле концепт-кара Vision T 2019 года.

Со сменой поколения Tucson обзаведется полноценной гибридной модификацией именно она запечатлена на шпионских снимках. Пока же у модели есть только установка, которая работает по принципу «мягкого» гибрида. В качестве альтернативы предложат кроссовер с мотором Theta3 2.5 в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой.

По предварительным данным, новый Hyundai Tucson может дебютировать уже в следующем месяце.

На сегодняшний день Tucson актуального поколения стоит в России от 1,5 миллиона рублей. В середине марта на рынок вышел спортивный Tucson N Line по цене от 2 199 000 рублей.

Источник: The Korean Car Blog