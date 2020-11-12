Купе-кроссовер Geely Tugella для России: известна цена

Tugella предложат россиянам с двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом Aisin и безальтернативным полным приводом. С такой установкой купе-кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 6,9 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,1 литра на 100 километров пути.

Что касается стоимости модели, то Tugella будет чуть дешевле топовых версий Mazda CX-5 (от 2,6 миллиона рублей за модификацию с 2,5-литровым мотором мощностью 194 лошадиных силы) и Toyota RAV4 (2,6 миллиона рублей за полноприводный кроссовер с мотором 2.5 мощностью 199 лошадиных сил и восьмидиапазонным автоматом).