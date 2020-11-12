Купе-кроссовер Geely Tugella для России: известна цена

Tugella предложат россиянам с двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом Aisin и безальтернативным полным приводом. С такой установкой купе-кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 6,9 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,1 литра на 100 километров пути.
Что касается стоимости модели, то Tugella будет чуть дешевле топовых версий Mazda CX-5 (от 2,6 миллиона рублей за модификацию с 2,5-литровым мотором мощностью 194 лошадиных силы) и Toyota RAV4 (2,6 миллиона рублей за полноприводный кроссовер с мотором 2.5 мощностью 199 лошадиных сил и восьмидиапазонным автоматом).
Geely
Представлен Geely Atlas с обновлённым дизайном
Geely Tugella уже продается на белорусском рынке в двух комплектациях, Luxury и Flafship. Первая стоит от 78,4 тысячи белорусских рублей, а вторая – от 81,9 тысячи белорусских рублей. В пересчете на российские рубли – 2,37 и 2,47 миллиона соответственно.
Geely
Кроссовер, известный в Китае под именем Xing Yue, в версии для России назвали в честь водопада Тугела в ЮАР. Tugella базируется на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo и лежащей в основе Volvo XC40 и электрокара Polestar 2.
Какие комплектации и оснащение получит кроссовер на российском рынке, пока неизвестно. Судя по Одобрению типа транспортного средства, в «базе» Tugella предложат с системой мониторинга давления и температуры воздуха в шинах, системой вызова экстренных служб и мультимедийкой. За доплату можно будет дооснастить автомобиль круиз-контролем и люком на крыше.