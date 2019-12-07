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16:00

Немцы придумали тюнинг для Rolls-Royce Phantom

Тюнинговое ателье Spofec украсило седан и сделало его мощнее

Александр Пономарев
Немецкое ателье Spofec разработало комплект доработок для монументального британского седана Rolls-Royce Phantom.

Ателье Spofec, которое является специальным подразделением компании Novitec по тюнингу «Роллс-Ройсов», доработало флагманский седан Phantom на свой вкус. Снаружи тюнинговый «Фантом» можно узнать по новому переднему бамперу, который выглядит заметно агрессивнее стандартного и отличается более крупными воздухозаборниками. Немцы утверждают, что вдобавок он снижает уровень подъёмной силы, действующей на переднюю ось большого и тяжёлого автомобиля. На передних крыльях и порогах появились аэродинамические накладки, на крышке багажника небольшой спойлер.

Вместе с известным производителем колёсных дисков Vossen специально для Phantom были разработаны новые 24-дюймовые колёса, для которых можно выбрать один из 72 возможных цветов окраски. В Spofec также доработали и 6,75-литровый мотор V12, который теперь развивает 685 лошадиных сил и разгоняет седан до 100 километров в час ровно за 5 секунд, то есть на 0,1 секунды быстрее. Наконец, пневматическую подвеску научили уменьшать дорожный просвет на 40 миллиметров. Максимальная скорость, как и прежде, ограничена на отметке в 250 километров в час. Стоимость доработок не сообщается.