Немцы придумали тюнинг для Rolls-Royce Phantom

Вместе с известным производителем колёсных дисков Vossen специально для Phantom были разработаны новые 24-дюймовые колёса, для которых можно выбрать один из 72 возможных цветов окраски. В Spofec также доработали и 6,75-литровый мотор V12, который теперь развивает 685 лошадиных сил и разгоняет седан до 100 километров в час ровно за 5 секунд, то есть на 0,1 секунды быстрее. Наконец, пневматическую подвеску научили уменьшать дорожный просвет на 40 миллиметров. Максимальная скорость, как и прежде, ограничена на отметке в 250 километров в час. Стоимость доработок не сообщается.