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14:23

Посмотрите на безумный внедорожный пикап Toyota Land Cruiser

Стоимость доработок внедорожника превышает пять миллионов рублей

Австралийское тюнинг-ателье Patriot Campers Off Road (сокращенно PCOR) показало супертурер LC79, созданный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser. В портфолио компании уже есть несколько похожих проектов, но в этот раз владелец попросил сделать нечто отличное от всех остальных.

Новинка действительно выделяется среди прочих LC90, и не только благодаря ярко-синему окрасу кузова. В ролике от PCOR авторы рассказали, что она получила портальные мосты, за счет которых ось и дифференциал получилось переместить выше в раму автомобиля и тем самым увеличить дорожный просвет. Клиренс в итоге получился настолько большим, что внедорожник смогли оснастить 35-дюймовыми колесами.

Помимо модернизированной подвески, автомобиль получил алюминиевый грузовой отсек с множеством разных ящиков и лотков для хранения. Под ним находится три топливных бака общей емкостью 290 литров. Спереди и сзади установлены лебедки, чтобы автомобиль можно было вытащить в случае, если он вдруг застрянет.

По бокам установлены ступеньки, чтобы водитель и пассажиры смогли комфортно попасть в салон, а на крыше есть сразу два ряда ярких светодиодов в дополнение к обычным штатным фарам.

Поскольку этот проект был выполнен на заказ, его финальная стоимость не разглашается, но на сайте тюнинг-ателье другие супертуреры LC79 стоят около пяти миллионов рублей по текущему курсу. Учитывая, что портальные мосты дорогие, стоимость этого проекта, скорее, находится ближе к отметке в 5,5-6 миллионов рублей.

В конце июля показали еще один безумный проект с огромным клиренсом — команда Hoonigan AutoFocus скрестила Chevrolet Camaro с Hummer H1. На выходе получился внедорожник с огромными колесами, портальными мостами и мотором V8 с турбонагнетателем и впрыском закиси азота. Этот проект, по словам владельца, обошелся ему всего в 630 тысяч рублей.