Посмотрите на безумный внедорожный пикап Toyota Land Cruiser

Помимо модернизированной подвески, автомобиль получил алюминиевый грузовой отсек с множеством разных ящиков и лотков для хранения. Под ним находится три топливных бака общей емкостью 290 литров. Спереди и сзади установлены лебедки, чтобы автомобиль можно было вытащить в случае, если он вдруг застрянет.

По бокам установлены ступеньки, чтобы водитель и пассажиры смогли комфортно попасть в салон, а на крыше есть сразу два ряда ярких светодиодов в дополнение к обычным штатным фарам.