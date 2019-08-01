Посмотрите на безумный внедорожный пикап Toyota Land Cruiser

Новинка действительно выделяется среди прочих LC90, и не только благодаря ярко-синему окрасу кузова. В ролике от PCOR авторы рассказали, что она получила портальные мосты, за счет которых ось и дифференциал получилось переместить выше в раму автомобиля и тем самым увеличить дорожный просвет. Клиренс в итоге получился настолько большим, что внедорожник смогли оснастить 35-дюймовыми колесами.
Помимо модернизированной подвески, автомобиль получил алюминиевый грузовой отсек с множеством разных ящиков и лотков для хранения. Под ним находится три топливных бака общей емкостью 290 литров. Спереди и сзади установлены лебедки, чтобы автомобиль можно было вытащить в случае, если он вдруг застрянет.
По бокам установлены ступеньки, чтобы водитель и пассажиры смогли комфортно попасть в салон, а на крыше есть сразу два ряда ярких светодиодов в дополнение к обычным штатным фарам.
Поскольку этот проект был выполнен на заказ, его финальная стоимость не разглашается, но на сайте тюнинг-ателье другие супертуреры LC79 стоят около пяти миллионов рублей по текущему курсу. Учитывая, что портальные мосты дорогие, стоимость этого проекта, скорее, находится ближе к отметке в 5,5-6 миллионов рублей.
В конце июля показали еще один безумный проект с огромным клиренсом — команда Hoonigan AutoFocus скрестила Chevrolet Camaro с Hummer H1. На выходе получился внедорожник с огромными колесами, портальными мостами и мотором V8 с турбонагнетателем и впрыском закиси азота. Этот проект, по словам владельца, обошелся ему всего в 630 тысяч рублей.