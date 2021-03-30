В ГИБДД разъяснили, как можно и как нельзя тюнинговать автомобили

Так, установка тягово-сцепного устройства является недопустимым внесением изменений в конструкцию транспортного средства в том случае, если она не предусмотрена регламентом и ОТТС.
Другой популярный элемент дооснащения – багажник на крышу – не требует получения ССКТС, если его компоненты легко снимаются и установлены в соответствии с инструкцией, а в руководстве по эксплуатации автомобиля указана возможность их использования. То же касается крышки грузового отсека для пикапа.
Колеса большего радиуса, не предусмотренного производителем, ставить можно, но в этом случае безопасность автомобиля быть подтверждена протоколом испытаний на устойчивость. Кроме этого, шины должны соответствовать категории скорости, указанной в ОТТС.
Проставки (лифт подвески), увеличивающие клиренс, можно устанавливать, если в результате тюнинга автомобиль будет соответствовать требованиям безопасности, прописанным в новом регламенте.
МВД утвердило новый порядок сдачи экзамена на водительские права
Установить лебедки и холодильно-обогревательное возможно только в случае одобрения аккредитованной испытательной лабораторией. Владелец должен будет предоставить документацию, подтверждающую соответствие автомобиля требованиям безопасности. Аналогичные документы понадобятся для переоборудования машины под перевозку грузов – установки самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов и контейнеров.
В феврале МВД перечислило неисправности, с которыми не получится пройти техосмотр. В списке оказалось более 80 пунктов: к примеру, диагностическую карту не выдадут из-за крупной трещины на лобовом стекле со стороны водителя или при отсутствии хоть одной гайки крепления дисков колес.