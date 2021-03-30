В ГИБДД разъяснили, как можно и как нельзя тюнинговать автомобили

Так, установка тягово-сцепного устройства является недопустимым внесением изменений в конструкцию транспортного средства в том случае, если она не предусмотрена регламентом и ОТТС.

Другой популярный элемент дооснащения – багажник на крышу – не требует получения ССКТС, если его компоненты легко снимаются и установлены в соответствии с инструкцией, а в руководстве по эксплуатации автомобиля указана возможность их использования. То же касается крышки грузового отсека для пикапа.

Колеса большего радиуса, не предусмотренного производителем, ставить можно, но в этом случае безопасность автомобиля быть подтверждена протоколом испытаний на устойчивость. Кроме этого, шины должны соответствовать категории скорости, указанной в ОТТС.

Проставки (лифт подвески), увеличивающие клиренс, можно устанавливать, если в результате тюнинга автомобиль будет соответствовать требованиям безопасности, прописанным в новом регламенте.