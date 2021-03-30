14:16

В ГИБДД разъяснили, как можно и как нельзя тюнинговать автомобили

Новые правила окончательно вступят в силу 1 июля 2021 года

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Мария Евдокимова
В нынешнем году в России ужесточается порядок легализации тюнинга. Новый технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» начал действовать с 1 февраля, но пока только частично: полностью он вступит в силу летом. В связи с этим ГИБДД разъяснила, какие изменения в конструкцию автомобиля вносить можно, а какие – нельзя.

Так, установка тягово-сцепного устройства является недопустимым внесением изменений в конструкцию транспортного средства в том случае, если она не предусмотрена регламентом и ОТТС.

Другой популярный элемент дооснащения – багажник на крышу – не требует получения ССКТС, если его компоненты легко снимаются и установлены в соответствии с инструкцией, а в руководстве по эксплуатации автомобиля указана возможность их использования. То же касается крышки грузового отсека для пикапа.

Колеса большего радиуса, не предусмотренного производителем, ставить можно, но в этом случае безопасность автомобиля быть подтверждена протоколом испытаний на устойчивость. Кроме этого, шины должны соответствовать категории скорости, указанной в ОТТС.

Проставки (лифт подвески), увеличивающие клиренс, можно устанавливать, если в результате тюнинга автомобиль будет соответствовать требованиям безопасности, прописанным в новом регламенте.

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Установить лебедки и холодильно-обогревательное возможно только в случае одобрения аккредитованной испытательной лабораторией. Владелец должен будет предоставить документацию, подтверждающую соответствие автомобиля требованиям безопасности. Аналогичные документы понадобятся для переоборудования машины под перевозку грузов – установки самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов и контейнеров.

В феврале МВД перечислило неисправности, с которыми не получится пройти техосмотр. В списке оказалось более 80 пунктов: к примеру, диагностическую карту не выдадут из-за крупной трещины на лобовом стекле со стороны водителя или при отсутствии хоть одной гайки крепления дисков колес.

Источник: ГИБДД