Разрисованный Бэнкси грузовик продадут за 2 миллиона долларов

FL6 стал самым масштабным «полотном» Бэнкси – граффити покрывают площадь в 80 квадратных метров. Он был разукрашен еще в 2000 году и имеет официальный документ, подтверждающий, что рисунки действительно принадлежат руке культового английского художника и активиста, скрывающегося под псевдонимом Бэнкси.
Ранее на волне популярности стрит-арта Lamborghini анонсировала совместный проект с уличным художником Скайлером Греем. 19-летнему граффитчику, чьи работы часто сравнивают с Энди Уорхолом и Жаном-Мишелем Баския, доверили разукрасить Aventador S.
В 2018 году уличный художник Chemis сделал хэтчбек Skoda Scala частью одной из главных достопримечательностей Праги — «Стены Леннона». Он расписал автомобиль аэрозольной краской так, будто рисунки накладывались друг на друга в течение десятилетий.