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12:38

Разрисованный Бэнкси грузовик продадут за 2 миллиона долларов

Британский андерграундный художник превратил Volvo FL6 в произведение искусства

Аукционный дом Bonhams объявил о том, что 14 сентября на торги будет выставлен Volvo FL6, кузов которого покрыт граффити от Бэнкси. Уникальный грузовик Turbo Zone Truck планируют продать за 1,3-2 миллиона долларов (86,9-133,4 миллиона рублей).

FL6 стал самым масштабным «полотном» Бэнкси – граффити покрывают площадь в 80 квадратных метров. Он был разукрашен еще в 2000 году и имеет официальный документ, подтверждающий, что рисунки действительно принадлежат руке культового английского художника и активиста, скрывающегося под псевдонимом Бэнкси.

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Ранее на волне популярности стрит-арта Lamborghini анонсировала совместный проект с уличным художником Скайлером Греем. 19-летнему граффитчику, чьи работы часто сравнивают с Энди Уорхолом и Жаном-Мишелем Баския, доверили разукрасить Aventador S.

В 2018 году уличный художник Chemis сделал хэтчбек Skoda Scala частью одной из главных достопримечательностей Праги — «Стены Леннона». Он расписал автомобиль аэрозольной краской так, будто рисунки накладывались друг на друга в течение десятилетий.