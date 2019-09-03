Разрисованный Бэнкси грузовик продадут за 2 миллиона долларов

FL6 стал самым масштабным «полотном» Бэнкси – граффити покрывают площадь в 80 квадратных метров. Он был разукрашен еще в 2000 году и имеет официальный документ, подтверждающий, что рисунки действительно принадлежат руке культового английского художника и активиста, скрывающегося под псевдонимом Бэнкси.