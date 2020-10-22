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Президент Туркменистана показал мастерство дрифта и скандинавской ходьбы

На этот раз выбор Бердымухамедова пал на споткупе BMW M4

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов © Watan Habarlary / Youtube.com
Лиза Будрина
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз продемонстрировал свои навыки в центре автомобильного спорта МВД в Ашхабаде. Сначала Бердымухамедов занялся скандинавской ходьбой, а затем сел за руль BMW M4 и показал мастерство дрифта.

Президент посетил центр автоспорта для того, чтобы проверить условия для проведения Чемпионата Туркменистана по ралли-рейду, а также обсудить вопрос организации чемпионатов страны по командному виду автоспорта Volkiсar и одиночному Volkiсar-drift с министром внутренних дел Мамметханом Чакыевым и главой минспорта Гулмыратом Агамурадовым.

Не обошлось и без уже ставшего традицией заезда по трассе. Бердымухамедов сделал круг за рулём спорктара M4, а под конец подрифтил на площадке. Автомобиль он подарил центру.

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Дрифт и скандинавская ходьба не единственные увлечения президента Туркменистана. Он метал кинжалы, читал рэп, тестировал новое оружие и ездил на автомобиле рядом с горящим газовым кратером Дарваза. Кроме того, Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник.

Источник: Туркменистан сегодня