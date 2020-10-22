Президент Туркменистана показал мастерство дрифта и скандинавской ходьбы

Президент посетил центр автоспорта для того, чтобы проверить условия для проведения Чемпионата Туркменистана по ралли-рейду, а также обсудить вопрос организации чемпионатов страны по командному виду автоспорта Volkiсar и одиночному Volkiсar-drift с министром внутренних дел Мамметханом Чакыевым и главой минспорта Гулмыратом Агамурадовым.

Не обошлось и без уже ставшего традицией заезда по трассе. Бердымухамедов сделал круг за рулём спорктара M4, а под конец подрифтил на площадке. Автомобиль он подарил центру.