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Citroen Jumper будут выпускать в ретрокузове

Мелкосерийную сборку наладят в Италии

Citroen Jumper в ретро-кузове © typeh.eu
Лиза Будрина
Итальянская компания FC Automobili будет выпускать Citroen Jumper в кузове, который отсылает к Type H, выпускавшемуся в период с 1948 по 1981 год. Облик новинки ещё в 2017 году разработали независимые дизайнеры Фабриоцио Каселани и Дэвид Обендорфер в честь 70-летия культового фургона.

Стилизация Jumper под Type H предусматривает замену передней и задней частей кузова, а также крыльев, дверей и оптики. Фургон получит характерные круглые фары (на автомобиле 2020 года они чуть изменены по сравнению с прототипом 2017 года) и прямоугольную радиаторную решётку с большим логотипом посередине. При этом габариты и общие очертания Jumper сохранятся.

На выбор предложены несколько модификаций: пассажирский автобус, кемпер с подъемной крышей и грузовой фургон.

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Слева направо: классический Citroen HY; прототип Citroen Type-G 1948 года; Type-H 2017 и Type HG 2020 года

Фото: typeh.eu

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Модель обещали выпустить ограниченным тиражом из 70 экземпляров ещё три года назад, однако проект так и не был реализован. Теперь же стало известно, что производство наладят по лицензии Citroen в итальянском городе Соспиро, провинция Кремона. Автомобили будут собираться небольшими партиями, а клиентам предложат широкий спектр опций для персонализации.

Видео: David Obendorfer

Ожидается, что новинка, стилизованная под ретро-фургон Type H, будет комплектоваться моторами мощностью от 110 до 160 лошадиных сил, а максимальная грузоподъемность составит 1075 до 1945 килограммов.

Источник: typeh.eu