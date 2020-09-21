Citroen Jumper будут выпускать в ретрокузове

Стилизация Jumper под Type H предусматривает замену передней и задней частей кузова, а также крыльев, дверей и оптики. Фургон получит характерные круглые фары (на автомобиле 2020 года они чуть изменены по сравнению с прототипом 2017 года) и прямоугольную радиаторную решётку с большим логотипом посередине. При этом габариты и общие очертания Jumper сохранятся.
На выбор предложены несколько модификаций: пассажирский автобус, кемпер с подъемной крышей и грузовой фургон.
Фото: typeh.eu
Модель обещали выпустить ограниченным тиражом из 70 экземпляров ещё три года назад, однако проект так и не был реализован. Теперь же стало известно, что производство наладят по лицензии Citroen в итальянском городе Соспиро, провинция Кремона. Автомобили будут собираться небольшими партиями, а клиентам предложат широкий спектр опций для персонализации.
Видео: David Obendorfer
Ожидается, что новинка, стилизованная под ретро-фургон Type H, будет комплектоваться моторами мощностью от 110 до 160 лошадиных сил, а максимальная грузоподъемность составит 1075 до 1945 килограммов.