Citroen Jumper будут выпускать в ретрокузове

Стилизация Jumper под Type H предусматривает замену передней и задней частей кузова, а также крыльев, дверей и оптики. Фургон получит характерные круглые фары (на автомобиле 2020 года они чуть изменены по сравнению с прототипом 2017 года) и прямоугольную радиаторную решётку с большим логотипом посередине. При этом габариты и общие очертания Jumper сохранятся.

На выбор предложены несколько модификаций: пассажирский автобус, кемпер с подъемной крышей и грузовой фургон.