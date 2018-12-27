Этот Citroen C3 Aircross «вырос» из вседорожной модификации бразильского компактвэна C3 Picasso, который появился восемь лет назад. Из компактвэна модель после смены поколений превратилась в кроссовер, сменила имидж, но сохранила древнюю техническую начинку.

Автомобиль построен не на новой модульной архитектуре группы PSA, как тот же Peugeot 3008, а на платформе PF1. Она ведет свою историю аж с 1998 года: в различных вариациях ее можно встретить на всех поколениях обычного Citroen C3, на Peugeot 206, 207 и 208, а также кроссоверах Peugeot 2008 и Opel Crossland X. Конструкция простая, как три копейки, и проверенная временем — стойки McPherson спереди и полузависимая балка сзади. И, естественно, никакого полного привода и других нехороших излишеств.