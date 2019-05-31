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12:51

Электрический гиперкар Lotus показали на видео

Премьерный показ автомобиля состоится в июле

Компания Lotus показала очередной тизер и назвала дату дебюта первого британского электрического гиперкара. Новинку, известную как Type 130, представят 16 июля на специальном мероприятии в Центральном Лондоне. Поставки первых машин покупателям начнутся в 2020 году.
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Lotus Type 130 станет первой серийной моделью британской марки, представленной после более чем десятилетнего перерыва. Кроме того, это будет самая динамичная дорожная машина Lotus. Свое имя электрический гиперкар получил в честь знаковых исторических машин: первого автомобиля с композитным монококом Type 14 Elite 1957 года и Type 111 (Elise) с рамой из экструдированного алюминиевого профиля.

По предварительной информации, мощность силовой установки Type 130 составит около 1000 лошадиных сил. Ее для Lotus разработала Williams Advanced Engineering. Прозрачные кузовные панели позволят рассмотреть техническую начинку машины, будет комплекс активной аэродинамики и выдвижные камеры вместо боковых зеркал, как на McLaren Speedtail. Запас хода Type 130 — 402 километра.

Все 130 экземпляров Type 130 соберут вручную на заводе Lotus в Норфолке, Англия. Поставки первых машин покупателям начнутся в 2020 году.

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