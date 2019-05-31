Электрический гиперкар Lotus показали на видео

Lotus Type 130 станет первой серийной моделью британской марки, представленной после более чем десятилетнего перерыва. Кроме того, это будет самая динамичная дорожная машина Lotus. Свое имя электрический гиперкар получил в честь знаковых исторических машин: первого автомобиля с композитным монококом Type 14 Elite 1957 года и Type 111 (Elise) с рамой из экструдированного алюминиевого профиля.