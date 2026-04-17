Тюнер Mugen доработал электрокар и превратил его в ретро-авто

Экстерьер Super-One получил явный автоспортивный акцент. Тюнер установил спереди чёрный спойлер и вентилируемый капот, а настоящая изюминка — вентилируемые расширители крыльев, которые появились поверх уже расширенных колёсных арок. Дополняют образ карбоновые накладки на зеркала, более глубокие боковые юбки и набор 16-дюймовых кованых пятиспицевых дисков. Корму украсил массивный спойлер на крыше и более острые элементы заднего бампера.

Кроме того, в салоне передние кресла заменили на полуковшеобразные Recaro, подчёркивая трековый характер автомобиля. Дополнительно предлагаются специальные коврики для пола и багажника, защитные накладки на пороги и двери с логотипом Mugen (такой же есть и на ободе двухспицевого руля). В числе других аксессуаров — водоотталкивающие зеркала и дефлекторы на окнах.

Под капотом Mugen установил амортизаторы Performance Dampers, созданные совместно с Yamaha. Они улучшают управляемость и снижают вибрации. Кроме того, Super-One получил более агрессивные настройки шасси, чем N-One e: заниженную подвеску и расширенную колею.

