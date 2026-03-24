Опубликовано 24 марта 2026, 10:22
У обновлённого Geely Atlas появились бирюзовые фонари

Geely показала обновлённый кроссовер Atlas. В ходе обновления модель получила систему помощи водителю третьего уровня. В Китае, когда автомобилем управляет продвинутый автопилот, требуется, чтобы горели сигнальные огни бирюзового цвета. Их дизайнеры Geely разместили на зеркалах заднего вида.
Geely Atlas
Geely Atlas
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Бирюзовые огни означают, что водитель может отвлекаться, так как система автопилотирования может самостотяльно выбирать скорость и траекторию движения.

В состав автопилота Qianli Haohan H3 входят 3 радара миллиметрового диапазона, 11 камер и процессор производительностью 128 TOPS.

В остальном обновлённый кроссовер ничем не отличается от своего предшественника. В список доступных версий по-прежнему входят варианты отдачей 181 и 218 л.с.

Кроме того, в КНР прошла премьера нового купе-кроссовера Geely Boyue REV. Под брендом Boyue традиционно продаются автомобили, известные на российском рынке под названием «Атлас».

Однако перед нами машина, не имеющая отношения ни к «Атласу», ни к «Ситирэю». По своему формату загадочная новинка больше напоминает Geely Tugella.