У обновлённого Geely Atlas появились бирюзовые фонари
Бирюзовые огни означают, что водитель может отвлекаться, так как система автопилотирования может самостотяльно выбирать скорость и траекторию движения.
В состав автопилота Qianli Haohan H3 входят 3 радара миллиметрового диапазона, 11 камер и процессор производительностью 128 TOPS.
В остальном обновлённый кроссовер ничем не отличается от своего предшественника. В список доступных версий по-прежнему входят варианты отдачей 181 и 218 л.с.
Кроме того, в КНР прошла премьера нового купе-кроссовера Geely Boyue REV. Под брендом Boyue традиционно продаются автомобили, известные на российском рынке под названием «Атлас».
Однако перед нами машина, не имеющая отношения ни к «Атласу», ни к «Ситирэю». По своему формату загадочная новинка больше напоминает Geely Tugella.