Новости
Опубликовано 10 апреля 2026, 09:36
1 мин.

У россиян проснулся интерес к электрическим автомобилям

«Автостат»: продажи новых электромобилей в России выросли на 23%. В январе-марте 2026 года было реализовано 2272 новых электрокара, сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» — это на 22,5% больше, чем годом ранее. Лидерство принадлежит отечественному бренду Evolute, продажи которого составили 922 единицы, что эквивалентно 40,6% от всего объёма продаж.
Evolute i-Joy
© Evolute
Алексей Кованов
Самым популярным электромобилем в нашей стране является Evolute i-JOY, результат которого за отчетный период составил 803 единицы, что соответствует 35,3% всех продаж.

В декабре прошлого года компания «Моторинвест» открыла продажи электрического кроссовера Evolute i-Joy второго поколения. Новичок представляет собой разновидность китайской модели Nammi 06 из ассортимента концерна Dongfeng.

Спустя несколько месяцев эксплуатации, хозяева обнаружили неожиданную особенность машин. Так, во внутренних арках передних колёс имеются большие открытые проёмы, через которые внутрь попадает грязь.

Более неожиданной проблемой оказалось то, что пространство под капотом нравится котам: «Для меня главная проблема — соседская кошка, которая приходит ночью», — пишет один из хозяев «Эволюта».

