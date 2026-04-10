У россиян проснулся интерес к электрическим автомобилям

Самым популярным электромобилем в нашей стране является Evolute i-JOY, результат которого за отчетный период составил 803 единицы, что соответствует 35,3% всех продаж.

В декабре прошлого года компания «Моторинвест» открыла продажи электрического кроссовера Evolute i-Joy второго поколения. Новичок представляет собой разновидность китайской модели Nammi 06 из ассортимента концерна Dongfeng.

Спустя несколько месяцев эксплуатации, хозяева обнаружили неожиданную особенность машин. Так, во внутренних арках передних колёс имеются большие открытые проёмы, через которые внутрь попадает грязь.

Более неожиданной проблемой оказалось то, что пространство под капотом нравится котам: «Для меня главная проблема — соседская кошка, которая приходит ночью», — пишет один из хозяев «Эволюта».

