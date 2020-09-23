У Tesla Model S появится 1100-сильная версия

Лифтбек Tesla Model S Plaid получит силовую установку с тремя электромоторами, комбинированная отдача которых составит около 1100 лошадиных сил. До «сотни» электрокар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а преодолевать четверть мили будет за девять секунд. Максимальная скорость Model S Plaid — 320 километров в час.

Заявленный запас хода будущей новинки — 837 километров. Это почти на 200 километров больше, чем у самого дальнобойного электрокара американской компании — Model S Long Range. Каким образом новому электрокару удалось достичь таких показателей, пока не раскрывается.