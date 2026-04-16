Опубликовано 16 апреля 2026, 15:391 мин.
У внедорожника KGM Rexton появилась семейная версия
В продажу пошёл семиместный внедорожник KGM Rexton. Рамный внедорожник, который был презентован в феврале прошлого года, получил для российского рынка несколько обновлений модели 2025 года производства, сообщила журналу Motor пресс-служба российского дистрибьютора марки KGM, компании «Рэкс Моторс».
© KGM
KGM Rexton теперь доступен в трёх комплектациях. Предыдущие версии «Оптимум 4×4» и «Премьер 4×4» отныне дополнены топовой комплектацией «Экстра 4×4».
Основными особенностями новой комплектации стали 7-местный салон (за счёт добавления третьего ряда сидений), люк и боковые пороги с заводской установкой.
Также 7-местная версия выделяется оригинальной обивкой салона, а также памятью настроек зеркал заднего вида и водительского кресла.
Ранее сообщалось, что основную ставку дистрибьютор марки KGM, компания «Рэкс Моторс», делает на кроссовер Torres: ожидается, что на него придется примерно 60 процентов продаж.
Доля Korando и Rexton составит 25 и 10 процентов соответственно, а моноприводному Tivoli прочат только пять процентов.
