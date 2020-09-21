УАЗ показал концепт внедорожника, который так и не пошел в серию

В основу «Рюрика» легла платформа модели УАЗ-469. Однако, по замыслу авторов проекта, Николая Котова и Александра Костиевича, новый двухдверный внедорожник должен был отличаться принципиально иным кузовом. В частности, для него инженеры планировали использовать стеклопластиковые панели, навешенные на сварной алюминиевый каркас.

Разработку модели инженеры начали еще в 80-х годах, однако первый прототип «Рюрика» увидел свет только в 1994 году. Спустя четыре года специалисты завершили проект на 80%, однако вскоре — из-за внезапной смерти Николая Котова, — разработку пришлось свернуть.