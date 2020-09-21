УАЗ показал концепт внедорожника, который так и не пошел в серию

В основу «Рюрика» легла платформа модели УАЗ-469. Однако, по замыслу авторов проекта, Николая Котова и Александра Костиевича, новый двухдверный внедорожник должен был отличаться принципиально иным кузовом. В частности, для него инженеры планировали использовать стеклопластиковые панели, навешенные на сварной алюминиевый каркас.
Разработку модели инженеры начали еще в 80-х годах, однако первый прототип «Рюрика» увидел свет только в 1994 году. Спустя четыре года специалисты завершили проект на 80%, однако вскоре — из-за внезапной смерти Николая Котова, — разработку пришлось свернуть.
Фото: УАЗ / ВКонтакте
И даже несмотря на то, что конструкторы успели создать для внедорожника два или три кузова, прототип «Рюрика», построенный в середине 90-х, так и остался единственным экземпляром перспективного автомобиля.
В начале сентября в социальной сети УАЗа появилось изображение «Буханки» с новой внешностью, созданной дизайнером Андреем Давыдовым. Ульяновский автозавод попросил россиян оценить эскиз и опубликовал голосование с четырьмя вариантами ответов.