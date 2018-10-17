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15:06

Начались продажи обновленного УАЗ Пикап

Модель получила 150-сильный мотор ЗМЗ Про

Ульяновский автомобильный завод начал продажи обновленного УАЗ Пикап. Как и представленный ранее внедорожник Patriot, пикап оснащается 150-сильным двигателем ЗМЗ Про, новым передним мостом с поворотными кулаками открытого типа и перенастроенными амортизаторами. Начальная цена пикапа составляет 784 тысячи рублей.

После модернизации модель также получила более жесткую рулевую трапецию, улучшенную шумоизоляцию моторного отсека и новые звукоизолирующие подкрылки в передних колесных арках. Для удобства посадки на передних и средних стойках появились поручни.

В базовое оснащение пикапа вошла антиблокировочная система, система распределения тормозных усилий, рулевая колонка с регулировкой в двух плоскостях, электростеклоподъемники передних и задних дверей, фары со светодиодными дневными ходовыми огнями.

В максимальной комплектации пикап оборудован климат-контролем, информационно-развлекательной системой с навигацией, подогревом первого и второго ряда сидений, а также датчиками парковки. Цена такой версии составит 1 130 000 рублей.

Продажи обновленного UAZ Patriot начались в начале октября. Внедорожник оценили минимум в 746 500 рублей. Стоимость модели в комплектации «Максимум» составляет 1 049 000 рублей.

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