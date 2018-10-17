Начались продажи обновленного УАЗ Пикап

В максимальной комплектации пикап оборудован климат-контролем, информационно-развлекательной системой с навигацией, подогревом первого и второго ряда сидений, а также датчиками парковки. Цена такой версии составит 1 130 000 рублей.

Продажи обновленного UAZ Patriot начались в начале октября. Внедорожник оценили минимум в 746 500 рублей. Стоимость модели в комплектации «Максимум» составляет 1 049 000 рублей.