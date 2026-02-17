Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 16:37
1 мин.

Учредителю стартапа «Атом» дали 20 лет тюрьмы

Рубена Варданяна, создавшего электрокар Атом, посадили на 20 лет. Суд в Баку вынес приговор Варданяну как экс-госминистру бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Его обвинили, в частности, в насильственном захвате власти и изменении конституционного строя. Бизнесмен Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании «Тройка диалог» и сооснователь стартапа «Атом» по производству электромобилей в России. Также он некоторое время возглавлял школу управления «Сколково».
В сентябре 2022 года миллиардер решил отказаться от гражданства России и переехать в Карабах. Заявление о выходе из российского гражданства было удовлетворено в декабре того же года. Рубен Варданян был назначен госминистром непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ноябре 2022 года, а в феврале 2023-го снят с этой должности. После проведения Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе, Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками.

Известный предприниматель и бывший инвестбанкир на протяжении нескольких лет участвовал в российских автомобильных проектах, однако к концу 2025 года полностью вышел из этого бизнеса. Последним и основным автомобильным проектом Варданяна в России был электромобиль «Атом».

В 2021 году Варданян выступил одним из первых инвесторов компании «Кама», которая занялась созданием этой машины. На начальном этапе Варданян и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин вложили в проект по 360 млн рублей. В октябре 2025 года доля Варданяна в проекте перешла самой компании, что ознаменовало его полный выход из этого бизнеса.

