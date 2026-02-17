Учредителю стартапа «Атом» дали 20 лет тюрьмы

В сентябре 2022 года миллиардер решил отказаться от гражданства России и переехать в Карабах. Заявление о выходе из российского гражданства было удовлетворено в декабре того же года. Рубен Варданян был назначен госминистром непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ноябре 2022 года, а в феврале 2023-го снят с этой должности. После проведения Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе, Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками.

Известный предприниматель и бывший инвестбанкир на протяжении нескольких лет участвовал в российских автомобильных проектах, однако к концу 2025 года полностью вышел из этого бизнеса. Последним и основным автомобильным проектом Варданяна в России был электромобиль «Атом».