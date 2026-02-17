Учредителю стартапа «Атом» дали 20 лет тюрьмы
В сентябре 2022 года миллиардер решил отказаться от гражданства России и переехать в Карабах. Заявление о выходе из российского гражданства было удовлетворено в декабре того же года. Рубен Варданян был назначен госминистром непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ноябре 2022 года, а в феврале 2023-го снят с этой должности. После проведения Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе, Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками.
Известный предприниматель и бывший инвестбанкир на протяжении нескольких лет участвовал в российских автомобильных проектах, однако к концу 2025 года полностью вышел из этого бизнеса. Последним и основным автомобильным проектом Варданяна в России был электромобиль «Атом».
В 2021 году Варданян выступил одним из первых инвесторов компании «Кама», которая занялась созданием этой машины. На начальном этапе Варданян и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин вложили в проект по 360 млн рублей. В октябре 2025 года доля Варданяна в проекте перешла самой компании, что ознаменовало его полный выход из этого бизнеса.
Ранее стало известно, когда электромобиль «Атом» поступит в продажу. Также после презентации журналисты назвали минусы этой машины.