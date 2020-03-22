Баварский гибридный хэтчбек BMW i3 обладает весьма необычным и, пожалуй, довольно спорным дизайном. В интервью изданию Autocar главный дизайнер Bentley раскритиковал внешность BMW: «Если мы посмотрим на Taycan, то сразу поймём, что это Porsche. Если взглянуть на Tesla, то заметно, что они выглядят довольно сдержанно. Как дизайнер, я восхищаюсь коллегами из BMW за создание хэтчбека i3, но если вы спросите его покупателей, то они скажут, что он уродлив», - утверждает Штефан Зилафф.