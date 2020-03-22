Баварский гибридный хэтчбек BMW i3 обладает весьма необычным и, пожалуй, довольно спорным дизайном. В интервью изданию Autocar главный дизайнер Bentley раскритиковал внешность BMW: «Если мы посмотрим на Taycan, то сразу поймём, что это Porsche. Если взглянуть на Tesla, то заметно, что они выглядят довольно сдержанно. Как дизайнер, я восхищаюсь коллегами из BMW за создание хэтчбека i3, но если вы спросите его покупателей, то они скажут, что он уродлив», - утверждает Штефан Зилафф.
Британская люксовая марка при этом собирается через несколько лет выпустить свой первый электромобиль, который получит, по словам шеф-стилиста Bentley, смелый дизайн. Снимать с производства или обновлять BMW i3 баварцы не собираются: его планируют выпускать как минимум до 2024 года, хотя дни гибридного спорткара i8 уже сочтены. 7 апреля нынешнего года с конвейера сойдёт последний экземпляр модели. Его преемник выйдет на рынок в течение пяти лет.