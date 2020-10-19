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В украинском городе нашли огромную коллекцию мопедов и мотоциклов

Впервые о закрытом «музее» рассказали только сейчас

Частная коллекция мопедов и мотоциклов в Берегово, Украина © Oleg AC
Лиза Будрина
Житель города Берегово, Украина, собрал одну из крупнейших в стране коллекций мопедов и мотоциклов. До недавнего времени частный «музей» оставался неизвестным для большинства – туда случайно забредали лишь редкие туристы.

Украинский блогер OlegAC первым снял видео о коллекционере и реставраторе Аттиле из Берегово и его персональном «музее». Всё началось четыре года назад с отреставрированной «Риги-1» первого в СССР двухскоростного мопеда, запущенного в массовое производство. К 2020 году коллекция разрослась до нескольких десятков мотоциклов, мопедов и мотоколясок, которые Аттила восстанавливал сам, без посторонней помощи.

По словам коллекционера, он находил интересные экземпляры в интернете в разном состоянии. При наличии необходимых деталей на реставрацию одного мопеда или мотоцикла у него уходит в среднем одна неделя.

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Фото: Oleg AC

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Среди экспонатов несколько JAWA, в том числе версия, подготовленная для гонок на льду, «Москва», KTM 1972 года, ранний К-125 с оригинальным спидометром, М1М из семейства «Минск», советский мотороллер «Вятка», а также «Верховина», «Карпаты» и другие.

Помимо основного здания музея, есть ещё гараж для колясочных мотоциклов. Там стоит пара Jawa 60-х и конца 80-х годов, отреставрированных до состояния «как с завода».

Видео: OlegAC1

Аттила готов продать несколько экземпляров с условием, что они не покинут пределов Украины, но избавляться от всей коллекции не намерен. В планах коллекционера выставить выставить свои мопеды и мотоциклы на одном из городских мероприятий.