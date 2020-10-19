В украинском городе нашли огромную коллекцию мопедов и мотоциклов

Украинский блогер OlegAC первым снял видео о коллекционере и реставраторе Аттиле из Берегово и его персональном «музее». Всё началось четыре года назад с отреставрированной «Риги-1» – первого в СССР двухскоростного мопеда, запущенного в массовое производство. К 2020 году коллекция разрослась до нескольких десятков мотоциклов, мопедов и мотоколясок, которые Аттила восстанавливал сам, без посторонней помощи.

По словам коллекционера, он находил интересные экземпляры в интернете в разном состоянии. При наличии необходимых деталей на реставрацию одного мопеда или мотоцикла у него уходит в среднем одна неделя.