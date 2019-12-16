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13:24

Tesla не сможет сертифицировать Cybertruck в Европе

Пикап не пройдет тесты на безопасность

Алексей Носаченко
Представитель независимой сертификационной организации SGS-TÜV Saar GmbH Штефан Теллер считает, что в своём нынешнем виде Tesla Cybertruck не может получить разрешение выезжать на европейские дороги. Он не пройдет тесты на пассивную безопасность и опасен не только для пешеходов, но и пассажиров.

Теллер акцентирует внимание на разнице между требованиями к безопасности в США и Европе: в Новом Свете у производителей есть возможность самим сертифицировать модель как дорожную, а, например, в Германии для этого необходимо привлекать государственные органы и независимых экспертов вроде SGS-TÜV. Главная проблема Кибетрака — жесткие внешние панели. Так как они изготовлены из нержавеющей стали, то в них невозможно заложить деформацию при столкновении с пешеходом.

И отсюда вытекает вторая проблема: силы, действующие на пассажиров во время аварии, из-за невозможности деформации будут настолько велики, что станут бесполезны даже эйрбеги. Теллер приходит к мнению, что базовая концепция Кибертрака не соответствует европейской философии безопасности и пикап может выехать на дороги только после того, как производитель «довольно серьезно изменит его конструкцию».

Ранее в Сети появилось видео с Илоном Маском, разъезжающим на Cybertruck по Малибу, штат Калифорния. При этом пикап отличался от того, что Tesla показала на презентации: у дорожной машины было некое подобие фар вместо сплошной светодиодной полосы.

Источник: Spiegel