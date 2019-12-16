Tesla не сможет сертифицировать Cybertruck в Европе

Теллер акцентирует внимание на разнице между требованиями к безопасности в США и Европе: в Новом Свете у производителей есть возможность самим сертифицировать модель как дорожную, а, например, в Германии для этого необходимо привлекать государственные органы и независимых экспертов вроде SGS-TÜV. Главная проблема Кибетрака — жесткие внешние панели. Так как они изготовлены из нержавеющей стали, то в них невозможно заложить деформацию при столкновении с пешеходом.

И отсюда вытекает вторая проблема: силы, действующие на пассажиров во время аварии, из-за невозможности деформации будут настолько велики, что станут бесполезны даже эйрбеги. Теллер приходит к мнению, что базовая концепция Кибертрака не соответствует европейской философии безопасности и пикап может выехать на дороги только после того, как производитель «довольно серьезно изменит его конструкцию».