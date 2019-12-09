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19:43

Пикап Tesla впервые выехал на обычные дороги

Илон Маск прокатился на новинке в ресторан по дорогам Лос-Анджелеса

Анастасия Дубина
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck впервые выехал на дороги общего пользования. При этом у прототипа немного иные фары, нежели на демонстрационной модели, которую показали на презентации.

Видео с пикапом появилась на YouTube-канале Roberto Cruz. По словам автора ролика, за рулем пикапа сидел генеральный директор «Теслы» Илон Маск. Другие пользователи Сети подтвердили, что прототип пикапа действительно выехал на дороги, отметив, что Маск решил прокатиться на новинке в калифорнийский ресторан Nobu.

Самое примечательное в прототипе — иные фары головного света. Если на презентационной модели вместо них была тонкая светодиодная полоса, то у этой версии по бокам полосы расположено что-то более похожее на традиционные фары.

Пользователи reddit вдобавок к ролику с поездкой пикапа по трассе опубликовали короткое видео, как Илон Маск уже на подъезде к ресторану сбивает конус.

Пикап Cybertruck представили 22 ноября. Информации об автомобиле пока мало. Представители Tesla не раскрывают даже данные о моторе, ограничиваясь лишь обещаниями, что топовая версия будет разгоняться до 100 километров в час меньше чем за 2,7 секунды.

При этом компания получила рекордное количество предзаказов на Cybertruck уже в первые двое суток после презентации. Всего за два дня нашлось 150 тысяч желающих купить пикап, а к настоящему моменту эта цифра увеличилась более чем в два раза.