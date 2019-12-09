Пикап Tesla впервые выехал на обычные дороги

Самое примечательное в прототипе — иные фары головного света. Если на презентационной модели вместо них была тонкая светодиодная полоса, то у этой версии по бокам полосы расположено что-то более похожее на традиционные фары.

Пользователи reddit вдобавок к ролику с поездкой пикапа по трассе опубликовали короткое видео, как Илон Маск уже на подъезде к ресторану сбивает конус.