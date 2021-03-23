Обновленная Toyota Camry для России: другие моторы и вариатор

Судя по ОТТС, которое вступит в силу 26 марта, с рестайлингом Camry сменила базовую рядную «четверку» объемом два литра на новую M20A-FKS. Мощность осталась прежней и составляет 150 лошадиных сил, однако максимальный крутящий момент у нового мотора на 14 Нм больше и достигает 206 Нм при 4400 оборотах в минуту (вместо 4700 у старого мотора). Заменена и трансмиссия: вместо автомата пару двигателю составляет вариатор.
Toyota
Следующий по мощности мотор тоже уступил место новому A25A-FKS. При том же объеме в 2,5 литра новый двигатель на 19 сил мощнее и выдает 200 лошадиных сил. Крутящий момент тоже слегка увеличен – на 12 Нм до 243 Нм. Такому мотору вместо шестидиапазонного автомата положена новая восьмидиапазонная коробка передач.
Toyota
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Без изменений оставили только топовый 3,5-литровый V6 с индексом 2GR-FKS. Он по-прежнему развивает 249 сил и 356 Нм крутящего момента и агрегатируется с автоматом с восемью передачами.
Toyota Camry обновилась в июле 2020 года в США. Для России сборку модели наладят на заводе в Санкт-Петербурге, который также выпускает RAV4. На рынок седан может выйти уже в апреле, а цены и комплектации японская марка рассекретит ближе к старту продаж. На сегодняшний день в России доступна дорестайлинговая «Камри», за которую просят от 1 793 000 до 2 788 000 рублей.