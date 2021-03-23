Обновленная Toyota Camry для России: другие моторы и вариатор

Toyota Camry обновилась в июле 2020 года в США. Для России сборку модели наладят на заводе в Санкт-Петербурге, который также выпускает RAV4. На рынок седан может выйти уже в апреле, а цены и комплектации японская марка рассекретит ближе к старту продаж. На сегодняшний день в России доступна дорестайлинговая «Камри», за которую просят от 1 793 000 до 2 788 000 рублей.