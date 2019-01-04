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11:18

Обновленный Lamborghini Huracan: первые изображения

Суперкар получит новую внешность и более мощный мотор V10

© Тизер обновленного Huracan
Компания Lamborghini распространила первые тизеры обновленного суперкара Huracan. Как сообщает Auto Express, изображения появились в специальном мобильном приложении, к которому имеют доступ только клиенты марки.

По информации издания, после рестайлинга суперкар получит более агрессивную переднюю часть кузова в стилистике нынешнего топового варианта Performante. Дизайн задней части полностью изменится: появится новый диффузор и фонари, а патрубки выпускной системы будут расположены намного выше, чем сейчас.

Первыми на рынок выйдут обновленные купе и спайдер LP610-4, а также заднеприводный вариант LP580-2. «Заряженный» вариант Performante, появившийся совсем недавно, пока останется в прежнем виде – его рестайлинг в этом году ждать не стоит.

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В салоне, судя по шпионским снимкам, на центральной консоли появится большой сенсорный экран, который заменит все кнопки.

Что касается технической начинки, то Huracan получил модернизированную подвеску и более мощный мотор V10. Отдача увеличится примерно на десять лошадиных сил – до 590 и 620 лошадиных сил в зависимости от модификации (в соответствии с этим поменяются и индексы модели).

Премьера обновленного суперкара должна состояться в самое ближайшее время, но точная дата пока не сообщается.

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