Обновленный Lamborghini Huracan: первые изображения

По информации издания, после рестайлинга суперкар получит более агрессивную переднюю часть кузова в стилистике нынешнего топового варианта Performante. Дизайн задней части полностью изменится: появится новый диффузор и фонари, а патрубки выпускной системы будут расположены намного выше, чем сейчас.

Первыми на рынок выйдут обновленные купе и спайдер LP610-4, а также заднеприводный вариант LP580-2. «Заряженный» вариант Performante, появившийся совсем недавно, пока останется в прежнем виде – его рестайлинг в этом году ждать не стоит.