Обновленный Toyota Land Cruiser 200: первые фотографии

В Сети появились фотографии обновленного Toyota Land Cruiser 200. Снимки внедорожника со слегка подкорректированной внешностью опубликованы в Instagram пользователем hamad1two3. На них изображена модель в спецификации для рынка Ближнего Востока.

От машин, представленных на отечественном рынке, обновленный Toyota Land Cruiser 200 отличается измененным передним бампером с хромированной накладкой и фальшрадиаторной решеткой с горизонтальными планками другой формы. Сзади немного изменился бампер и спойлер.

Больше никаких подробностей о рестайлинговом «Крузаке» не сообщается. Вероятно, они появятся в ближайшее время.

В России дорестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 доступен по цене от 3 799 000 рублей. Внедорожник оснащается 4,6-литровым бензиновым двигателем V8 или дизелем объемом 4,5 литра. Отдача первого составляет 309 лошадиных сил и 439 Нм крутящего момента, второго — 249 сил и 650 Нм момента. Оба мотора сопряжены с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.