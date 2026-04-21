Опубликовано 21 апреля 2026, 07:30
Уплату утильсбора теперь можно проверить по VIN-номеру

ФТС запустила сервис проверки уплаты утильсбора по VIN-номеру. На сайте Федеральной таможенной службы появился раздел, позволяющий уточнить, была ли произведена уплата утилизационного сбора за конкретное транспортное средство. Это полезная опция, которая поможет не купить автомобиль, за которым имеются долги.
Li L6
Алексей Кованов
«Данный сервис отражает информацию об уплаченном утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации с 1 апреля 2022 года», — уточняет ФТС.

При отсутствии информации об утилизационном сборе владельцам ТС рекомендуется обратиться в таможенный орган, где получить соответствующие уточнения.

Сервис будет прежде всего полезен тем, кто покупает автомобиль или другой транспорт, ввезённый на территорию РФ неофициальными поставщиками.

Ранее стало известно, что суд отменил доначисление утильсбора за автомобиль из Казахстана.

