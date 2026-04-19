Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda

Посадочные места колёсных дисков отличаются от размеров европейской Skoda Kamiq, а это означает, что экземпляр китайского производства имеет иной ступичный узел.

Тормозные суппорты также имеют иную геометрию, поэтому владелец автомобиля приобретал передние тормозные колодки методом подбора.

Свечи зажигания отличаются более длинной резьбовой частью, и в каталогах производителя таких официально нет. Это также заставило подбирать аналог по имеющемуся образцу.

Учитывая размеры свечей, то можно сделать вывод, что при создании мотора Skoda как минимум применила оригинальную головку блока цилиндров для рынка КНР.

Также нельзя исключать, что отличия имеют и другие агрегаты Kamiq GT, что делает эксплуатацию и ремонт китайской версии кроссовера менее удобной.

Ранее стало известно, что продажи марки Skoda рекордно выросли на территории РФ. 96% всех новых машин были ввезены из Китая.

