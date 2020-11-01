В США Lamborghini Urus раскрасили в цвета армянского флага

По периметру корпуса сохранён чёрный углепластиковый декор; в тёмном глянце остались воздухозаборники переднего бампера, диффузор, зеркала, крыша и задние антикрылья.

Авторы проекта из RDB LA считают, что яркий тюнинговый Lamborghini Urus позволит привлечь внимание общественности к проблеме Карабахского конфликта и поддержать Армению в этот сложный период. Также тюнинг-мастерская организовала в Лос-Анджелесе Rally for Armenia, в котором приняли участие десятки суперкаров.