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В США Lamborghini Urus раскрасили в цвета армянского флага

Ателье RDB из Лос-Анджелеса придумало для кроссовера необычную ливрею

© Скрин видео, YouTube-канал RDB LA
Сергей Ильин
В США тюнинг-мастерская RDB LA раскрасила Lamborghini Urus с широкофюзеляжным обвесом в цвета армянского флага. Три основных оттенка национального символа Армении — красный, синий и оранжевый — плавно переходят друг в друга через фиолетовые полутона. Другая особенность кроссовера — разноцветные диски справа и слева.

Горизонтальные переливы цвета сведены к минимуму: дизайнеры проекта постарались избежать трудоёмких операций, органично совмещая переходы с изгибами кузова и границами оптики.

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Фото: instagram.com/rdbla

По периметру корпуса сохранён чёрный углепластиковый декор; в тёмном глянце остались воздухозаборники переднего бампера, диффузор, зеркала, крыша и задние антикрылья.

Авторы проекта из RDB LA считают, что яркий тюнинговый Lamborghini Urus позволит привлечь внимание общественности к проблеме Карабахского конфликта и поддержать Армению в этот сложный период. Также тюнинг-мастерская организовала в Лос-Анджелесе Rally for Armenia, в котором приняли участие десятки суперкаров.

Источник: RDB LA YouTube-канал

К нестандартным цветам кузова нередко прибегают автопроизводители с заводской программой персонализации моделей, например, Bentley, McLaren и Rolls-Royce. К примеру, нужного оттенка на суперкаре 765LT Strata Theme добиваются 450 часов, а седан Phantom можно покрыть на заказ «хрустальной» краской, которая требует пятислойной многочасовой полировки.