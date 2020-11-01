В США Lamborghini Urus раскрасили в цвета армянского флага

Горизонтальные переливы цвета сведены к минимуму: дизайнеры проекта постарались избежать трудоёмких операций, органично совмещая переходы с изгибами кузова и границами оптики.
Фото: instagram.com/rdbla
По периметру корпуса сохранён чёрный углепластиковый декор; в тёмном глянце остались воздухозаборники переднего бампера, диффузор, зеркала, крыша и задние антикрылья.
Авторы проекта из RDB LA считают, что яркий тюнинговый Lamborghini Urus позволит привлечь внимание общественности к проблеме Карабахского конфликта и поддержать Армению в этот сложный период. Также тюнинг-мастерская организовала в Лос-Анджелесе Rally for Armenia, в котором приняли участие десятки суперкаров.
Источник: RDB LA YouTube-канал
К нестандартным цветам кузова нередко прибегают автопроизводители с заводской программой персонализации моделей, например, Bentley, McLaren и Rolls-Royce. К примеру, нужного оттенка на суперкаре 765LT Strata Theme добиваются 450 часов, а седан Phantom можно покрыть на заказ «хрустальной» краской, которая требует пятислойной многочасовой полировки.