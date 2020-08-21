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Aston Martin DBX сравнили с Lamborghini Urus в гонке по прямой

«Заряженные» кроссоверы устроили впечатляющую гонку

© Lovecars
Анастасия Дубина
Авторы YouTube-канала Lovecars решили устроить гонку между кроссоверами Lamborghini Urus и Aston Martin DBX. Для этого был проведен дрэг-заезд на прямой в 400 метров.

Несмотря на то, что двигатель Aston Martin DBX на 100 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента слабее агрегата Lamborghini Urus, оба автомобиля выдали впечатляющий старт. Британский кроссовер на какое-то время оказался впереди, однако благодаря более мощной силовой установке итальянская модель все-таки сумела наверстать упущенное.

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus оказался динамичнее своего британского конкурента. Итальянский кроссовер, стартовавший без использования лонч-контроля, сумел разогнаться до «сотни» за 4,29 секунды, проехав 400 метров за 12,38 секунды. На финише скорость «Уруса» составила 190 километров в час.

У Aston Martin DBX ускорение до 100 километров в час заняло 4,48 секунды. Дистанцию в 400 метров британский кроссовер преодолел за 12,52 секунды и финишировал со скоростью 188 километров в час, проиграв оппоненту половину корпуса.

Aston Martin DBX

Lamborghini Urus оборудуется четырехлитровым V8 с двумя турбонагнетателями. Мощностью силовой установки итальянского кроссовера составляет 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. До «сотни» модель способна разгоняться за 3,6 секунды. Максимальная скорость – 305 километров в час.

Видео: Lovecars

В движение Aston Martin DBX приводит четырехлитровый битурбо V8 мощностью 550 лошадиных сил (700 Нм). Британский кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды. Максимальная скорость модели составляет 291 километр в час.

В июле прошлого года американские блогеры провели необычное соревнование по дрэг-рейсингу, в котором на прямой сравнили четыре абсолютно разных автомобиля: Skoda Kodiaq RS, Kia ProCeed GT, Ford Focus ST Line и Audi Q3. Участники заезда отличались не только разные кузовами, но и силовыми установками.