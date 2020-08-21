Aston Martin DBX сравнили с Lamborghini Urus в гонке по прямой

Lamborghini Urus оказался динамичнее своего британского конкурента. Итальянский кроссовер, стартовавший без использования лонч-контроля, сумел разогнаться до «сотни» за 4,29 секунды, проехав 400 метров за 12,38 секунды. На финише скорость «Уруса» составила 190 километров в час.

У Aston Martin DBX ускорение до 100 километров в час заняло 4,48 секунды. Дистанцию в 400 метров британский кроссовер преодолел за 12,52 секунды и финишировал со скоростью 188 километров в час, проиграв оппоненту половину корпуса.