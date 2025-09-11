Перечислены самые популярные подержанные машины в России

Перечислены самые популярные подержанные машины в РоссииБольше всего интереса у пользователей вызвал 10-летний Skoda Rapid
Аналитики выделили конкретные объявления, которые привлекли больше всего внимания со стороны потенциальных покупателей. Лидирует среди них объявление о продаже седана Skoda Rapid, выпущенного в 2015 году. «Четырехдверка» с пробегом 138 тысяч километров, оцененная в 700 тысяч рублей, нашла нового владельца всего за день. Ее хозяину за это время успели позвонить 60 человек.
Вторым самым популярным автомобилем августа стал Renault Sandero 2019 года выпуска. Хэтчбек с крошечным пробегом — всего 10,5 тысячи километров — был также продан за один день по цене в 1,1 миллиона рублей. С продавцом связались 56 человек.
Третье место досталось 10-летнему Mercedes-Benz GLC с 24 тысячами километров на одометре и стоимостью 2,4 миллиона рублей. Спустя два дня и 50 звонков кроссовер обрел нового владельца.
Между тем продажи на рынке новых машин растут после затяжного падения. В августе россияне купили 122,2 тысячи новых легковушек, что больше, чем в июле, но почти на 18 процентов меньше, чем год назад.