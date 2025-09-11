Перечислены самые популярные подержанные машины в России

Аналитики выделили конкретные объявления, которые привлекли больше всего внимания со стороны потенциальных покупателей. Лидирует среди них объявление о продаже седана Skoda Rapid, выпущенного в 2015 году. «Четырехдверка» с пробегом 138 тысяч километров, оцененная в 700 тысяч рублей, нашла нового владельца всего за день. Ее хозяину за это время успели позвонить 60 человек.

Вторым самым популярным автомобилем августа стал Renault Sandero 2019 года выпуска. Хэтчбек с крошечным пробегом — всего 10,5 тысячи километров — был также продан за один день по цене в 1,1 миллиона рублей. С продавцом связались 56 человек.