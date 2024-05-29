Перечислены подержанные машины, которые продаются за один день

Чаще всего на быструю продажу выставляли Lada, на них пришлось 10 процентов таких объявлений. На втором месте Kia (девять процентов), на третьем — Hyundai (восемь процентов). При этом чаще за один день выкупали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Показатели слегка разнятся в зависимости от места продажи. К примеру, в Санкт-Петербурге популярна однодневная покупка Kia, Hyundai и Volkswagen, в Москве — Ford, Hyundai и Kia. В некоторых регионах в лидеры вошли Lada Granta и Priora.