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Новости
Опубликовано 29 мая 2024, 13:55
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Перечислены подержанные машины, которые продаются за один день

Чаще всего на быструю продажу выставляют Lada, но покупают их медленнее иномарок
Названы автомобили-лидеры по скорости перепродажи в России. Аналитики сервиса «СберАвто» изучили сделки по купле-продаже подержанных машин за последние полгода и выяснили, какие из них пользователи чаще всего выкупали всего за один день. Первые места принадлежат моделям, которые официально в России не продают: популярному на «вторичке» Ford Focus, а также южнокорейским бюджетникам Hyundai Solaris и Kia Rio.
Перечислены подержанные машины, которые продаются за один день
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мария Руцкая

Чаще всего на быструю продажу выставляли Lada, на них пришлось 10 процентов таких объявлений. На втором месте Kia (девять процентов), на третьем — Hyundai (восемь процентов). При этом чаще за один день выкупали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Показатели слегка разнятся в зависимости от места продажи. К примеру, в Санкт-Петербурге популярна однодневная покупка Kia, Hyundai и Volkswagen, в Москве — Ford, Hyundai и Kia. В некоторых регионах в лидеры вошли Lada Granta и Priora.

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Почти 90 процентов продаваемых машин оснащены бензиновым мотором, 12 процентов — дизелем. Половина оборудована автоматической коробкой передач, треть — «механикой», остальные —"роботом" или вариатором. Средний пробег составляет 142 тысяч километров, годы выпуска — 2012, 2013, 2014 и 2008.

За последний год в России серьезно подорожали подержанные Lada. Так, за Granta просят в среднем 916 300 рублей, а год назад она стоила 758 000 — на 21 процент меньше. Выросли в цене и иномарки, и эксперты считают, что они продолжат дорожать из-за регулярных изменений правил утильсбора и валютного курса.

Источник:СберАвто
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Продажи
#Россия
#Авторынок
#Hyundai
#Kia
#Ford