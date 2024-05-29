Перечислены подержанные машины, которые продаются за один день

Перечислены подержанные машины, которые продаются за один деньЧаще всего на быструю продажу выставляют Lada, но покупают их медленнее иномарок
Чаще всего на быструю продажу выставляли Lada, на них пришлось 10 процентов таких объявлений. На втором месте Kia (девять процентов), на третьем — Hyundai (восемь процентов). При этом чаще за один день выкупали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.
Показатели слегка разнятся в зависимости от места продажи. К примеру, в Санкт-Петербурге популярна однодневная покупка Kia, Hyundai и Volkswagen, в Москве — Ford, Hyundai и Kia. В некоторых регионах в лидеры вошли Lada Granta и Priora.
Почти 90 процентов продаваемых машин оснащены бензиновым мотором, 12 процентов — дизелем. Половина оборудована автоматической коробкой передач, треть — «механикой», остальные —"роботом" или вариатором. Средний пробег составляет 142 тысяч километров, годы выпуска — 2012, 2013, 2014 и 2008.
За последний год в России серьезно подорожали подержанные Lada. Так, за Granta просят в среднем 916 300 рублей, а год назад она стоила 758 000 — на 21 процент меньше. Выросли в цене и иномарки, и эксперты считают, что они продолжат дорожать из-за регулярных изменений правил утильсбора и валютного курса.