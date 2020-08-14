Составлен рейтинг самых популярных в России кроссоверов с пробегом

Лидерство в сегменте удерживает отечественная Lada 4x4 в трехдверной конфигурации. С января по июль на «Ниве» с пробегом остановили выбор 47,4 тысячи россиян, что на семь процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вторую строчку рейтинга по-прежнему занимает Niva от Chevrolet, результат которой составил 38,6 тысячи проданных автомобилей. Спрос на внедорожник сократился на те же семь процентов. Замыкает первую тройку японский Toyota RAV4. За семь месяцев было продано 26,1 тысячи подержанных кроссоверов – на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Далее следуют две модели Nissan – X-Trail и Qashqai. Новых владельцев с января по июль нашли 21 тысяча (+4 процента) и 20,4 тысячи (+3 процента) таких автомобилей соответственно. Шестое место досталось Renault Duster с результатом 19,6 тысячи реализованных на «вторичке» машин и +6 процентов спроса, седьмое – Mitsubishi Outlander, на котором остановили выбор 16,6 тысячи россиян (+2 процента).