Опубликовано 09 апреля 2026, 11:50
Ушедшая из страны Toyota увеличила прибыль на рынке РФ
Российская «Тойота Мотор» получила 3 млрд рублей чистой прибыли. Российское юрлицо ООО «Тойота Мотор» по итогу 2025 года зафиксировало чистую прибыль в размере 2,85 млрд рублей, сообщает проект Авто Mail со ссылкой на данные финансового отчета по РСБУ. Как уточняет издание, показанный результат на 15,8% превышает показатель 2024 года (2,46 млрд рублей).
Toyota прекратила поставки автомобилей в России в 2022 году. При этом компания продолжает ввозить запчасти и комплектующие в рамках сервисного и гарантийного обслуживания своих клиентов.
Как уточнил журнал Motor, в последний год официального присутствия на рынке РФ оборот японского концерна достигал 332 млрд рублей. Тогда чистая прибыль составила более 22 млрд.
Источник:Авто Mail
Автор:Алексей Кованов
