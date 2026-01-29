Дрифтер на Zeekr устроил покатушки на поле с элитной пшеницей

Видео с заездом сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из интернет-чатов. Нарушителем оказался 42-летний житель Бреста, занимающийся продажей автомобилей. Для рекламы новой модели он обратился к блогерам, которые помогли со съёмками и выложили ролик.

Мужчина пояснил, что из-за снега не понял, что заехал именно на засеянное поле, и признал свою вину. По данным УВД, его действиям будет дана правовая оценка.

До этого автосоюз предложил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопад. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД с просьбой не штрафовать водителей за нарушение дорожной разметки во время снегопадов.

«Мы просим министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», — отметил Шапарин.

Ранее американцы восхитились новым российским автомобилем в стиле Tesla Cybertruck.