Опубликовано 19 апреля 2026, 07:20
В Белорусии стартовали продажи автомобиля за 650 тысяч рублей

В Белоруссии прошла премьера FAW Bestune Xiaоma за 650 тысяч рублей. Электрокар имеет двухдверный кузов, компоновку 2+2, а также литий-железо-фосфатную батарею. Максимальная скорость составляет всего 100 км/ч, а запас хода варьируется от 170 до 222 км по циклу NEDC (в зависимости от ёмкости батареи).
FAW Bestune Xiaоma
Алексей Кованов
Габаритная длина Xiaoma составляет 3000 мм, то есть китайский автомобиль короче отечественной «Оки». В салоне могут разместиться до четырех человек, но при таком габарите сзади будет комфортно лишь детям.

В продажу пойдут версии мощностью мощностью 27 и 41 л. с. В обоих случаях имеются кондиционер, парктроники, камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники и подушки безопасности.

На ограниченную партию электрокаров действует специальная цена — 24 тыс. белорусских рублей (640 тыс. российских рублей). Официальная гарантия — 2 года или 60 тыс. км.

О том, что машины будет продаваться на российском рынке, впервые стало известно около года назад. Но первый тираж хетчбэков начали предлагать клиентам только сейчас.

В Белоруссии ранее также стартовали продажи седана стоимостью 1,4 млн рублей. Так, Dongfeng открыл продажи обновлённой версии модели Shine.

Читайте также:

  • Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray
  • Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей
  • В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro