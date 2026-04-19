В Белорусии стартовали продажи автомобиля за 650 тысяч рублей

Габаритная длина Xiaoma составляет 3000 мм, то есть китайский автомобиль короче отечественной «Оки». В салоне могут разместиться до четырех человек, но при таком габарите сзади будет комфортно лишь детям.

В продажу пойдут версии мощностью мощностью 27 и 41 л. с. В обоих случаях имеются кондиционер, парктроники, камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники и подушки безопасности.

На ограниченную партию электрокаров действует специальная цена — 24 тыс. белорусских рублей (640 тыс. российских рублей). Официальная гарантия — 2 года или 60 тыс. км.

О том, что машины будет продаваться на российском рынке, впервые стало известно около года назад. Но первый тираж хетчбэков начали предлагать клиентам только сейчас.

В Белоруссии ранее также стартовали продажи седана стоимостью 1,4 млн рублей. Так, Dongfeng открыл продажи обновлённой версии модели Shine.

