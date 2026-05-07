В Белоруссии камеры начнут фиксировать нарушения, допущенные самокатчиками

«Получив уведомление, правоохранители пресекут нарушение и проведут с лихачём профилактическую беседу. Если проступок совершён повторно, привлекут к ответственности», — отметил руководитель ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.

С 1 сентября 2025 года для пользователей средств индвидуальной мобильности на территории республики установлено ограничение скорости – не более 10 км/ч в населённых пунктах за исключением велодорожек.

В России максимальная скорость достигает 25 км/ч. Национальные ПДД запрещают езду вдвоем, а также вводят отдельные правила для детей до 14 лет. За нарушения предусмотрены штрафы.

