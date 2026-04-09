В Белоруссии конфисковали и теперь продают редкий McLaren 720S Spider

Суд признал мужчину, пытавшегося ввезти автомобиль, виновным в покушении на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершённом группой лиц. Ему назначен штраф в размере 300 базовых величин (12,6 тыс. белорусских рублей или 340 тыс. российских рублей).

Спайдер был конфискован. Теперь Сервисно-торговое республиканское унитарное предприятие «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОСТОЧНЫЙ» Управления делами Президента Республики Беларусь объявило торги. Начальная стоимость суперкара составляет 1 041 444 рубля — это 28 млн российских рублей.

Битурбомотор V8 4.0 развивает 720 л.с. Время разгона до 100 км/ч составляет 2,9 с, а спустя 22,4 с после старта McLaren 720S Spider набирает 300 км/ч. С поднятым верхом спайдер может развить скорость до 341 км/ч.

Как и все автомобили McLaren, 720S Spider имеет монокок из углеродного волокна, что делает модель самым лёгким представителем своего класса. Открытая версия выпускалась с 2018 по 2022 годы.

Читайте также: