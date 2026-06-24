В Белоруссии новый хетчбэк Dongfeng можно будет купить за 940 тысяч рублей

Белорусские дилеры снизили цены на Dongfeng Box до 940 тысяч рублей. Чтобы приобрести электрический хетчбэк, достаточно иметь 36 тыс. белорусских рублей, что равнозначно 940 тыс. российских рублей. Как выяснил журнал Motor, такая цена распространяется на ограниченную партию автомобилей.