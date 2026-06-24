Опубликовано 24 июня 2026, 07:221 мин.
В Белоруссии новый хетчбэк Dongfeng можно будет купить за 940 тысяч рублей
Белорусские дилеры снизили цены на Dongfeng Box до 940 тысяч рублей. Чтобы приобрести электрический хетчбэк, достаточно иметь 36 тыс. белорусских рублей, что равнозначно 940 тыс. российских рублей. Как выяснил журнал Motor, такая цена распространяется на ограниченную партию автомобилей.
© Dongfeng
В набор базового оборудования включены адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, система кругового обзора, электропривод водительского сиденья, беспроводная зарядка смартфона и многое другое.
Модель оснащена тяговым аккумулятором ёмкостью 44 кВт·ч, с которым электрокар способен преодолеть 430 км пути (по циклу CLTC). В движение машину приводит 95-сильный электромотор.
По размерам Dongfeng Box является представителем B-класса: его длина — 4030 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, а размер колёсной базы — 2660 мм.
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