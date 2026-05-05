Опубликовано 05 мая 2026, 10:30
1 мин.

В Белоруссии возник ажиотажный спрос на новую модель Geely

Марка Belgee продала в Белоруссии рекордное количество электромобилей и гибридов. СЗАО «БЕЛДЖИ» на домашнем рынке установило исторический рекорд по продажам автомобилей на новых источниках энергии. По итогам апреля жители Белоруссии приобрели более 1600 электрических и гибридных автомобилей. Главным бестселлером оказался компактный аккумуляторный хетчбэк Geely EX2.
Geely EX2
Алексей Кованов
По данным статистики, за второй месяц весны было приобретено свыше 740 автомобилей Geely EX2, что является рекордом для этой модели. В частности, в марте своих владельцев нашло на 50% меньше машин.

Длина компактного пятидверного хетчбэка составляет 4135 мм, ширина — 1805 мм, высота — 1570 мм, а колёсная база — 2650 мм. Автомобиль построен на современной модульной платформе GEA.

Модель оснащена электромотором мощностью 116 л.с. Аккумулятор литий-железо-фосфатного типа имеет ёмкость 39,4 кВт⋅ч. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а запас хода — 395 км.

В Белоруссии новинка, продажи которой на местном рынке стартовали под занавес прошлого года, стоит от 45 тыс. белорусских рублей (без учёта дополнительных выгод) — это 1,2 млн российских рублей.

