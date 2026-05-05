В Белоруссии возник ажиотажный спрос на новую модель Geely

По данным статистики, за второй месяц весны было приобретено свыше 740 автомобилей Geely EX2, что является рекордом для этой модели. В частности, в марте своих владельцев нашло на 50% меньше машин.

Длина компактного пятидверного хетчбэка составляет 4135 мм, ширина — 1805 мм, высота — 1570 мм, а колёсная база — 2650 мм. Автомобиль построен на современной модульной платформе GEA.

Модель оснащена электромотором мощностью 116 л.с. Аккумулятор литий-железо-фосфатного типа имеет ёмкость 39,4 кВт⋅ч. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а запас хода — 395 км.

В Белоруссии новинка, продажи которой на местном рынке стартовали под занавес прошлого года, стоит от 45 тыс. белорусских рублей (без учёта дополнительных выгод) — это 1,2 млн российских рублей.

