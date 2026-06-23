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Опубликовано 23 июня 2026, 07:00
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В Белоруссию пришёл кроссовер на базе Toyota за 1,6 млн рублей

GAC предложит белорусам кроссовер Aion i60 EV за 1,6 млн рублей. В Белоруссии стартуют продажи автомобилей китайской марки GAC. Как сообщает «Газета.Ru», первой моделью станет семейный электрокроссовер GAC Aion i60 EV. Модель является ближайшим родственником Toyota bZ3X: у них общая платформа, силовая структура кузова и многое другое.
GAC Aion i60 EV
GAC Aion i60 EV
© GAC
Алексей Кованов
Алексей Кованов

GAC Aion i60 EV построен на модульной платформе AEP 3.0. На Toyota bZ3X китайский автомобиль похож даже внешне: модели роднят остекление, двери, боковые зеркала и многие другие детали. Различия — в кузовном обвесе, оптике и декоре.

За базовый вариант дилеры будут просить 61 тыс. белорусских рублей, то есть 1,6 млн российских рублей. В начальной версии кроссовер оснащен мотором мощностью 204 и литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 58,4 кВт·ч. Запас хода по стандарту CLTC составляет 530 км.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Алексей Кованов
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