В Bestune рассказали о новинках для рынка РФ

"В этом году мы ожидаем локализованные автомобили Т90, В70 и обновленный Т77", – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службы бренда не рассказали, где именно планируют начать производство трех моделей под брендом Bestune.

До этого автоэксперт Зиновьев отметил, что Ford Grand с пробегом, который можно приобрести за 1,5 млн рублей, отличается стойкостью к ржавчине. Среди недостатков автоэксперт отметил дороговизну ремонта, бензиновые турбомоторы 1.5 EcoBoost — «слишком рискованный вариант».

По словам Зиновьева, такие двигатели часто перегреваются, могут возникнуть течи, разрушения поршневой группы, а также пробои прокладок головного блока. Может «преподносить сюрпризы» и электрика. Автоэксперт сообщил, что при габаритах 4520 мм в длину и клиренсе 140 мм объем багажника — от 79 до 439 литров. При этом практически все выставленные на продажу минивэны Ford Grand C-Max предлагаются в рамках 1,5 млн рублей.

Ранее рассказали, куда жаловаться, если на дороге нет нужного знака