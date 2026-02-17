В Чите Hyundai влетел в ребенка

«16 февраля в ночное время в г. Чите на ул. Нечаева (в районе строения 26) водитель Hyundai Avante по предварительным данным допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии 15-летняя школьница получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

До этого в Петрозаводске автомобиль вылетел в людей в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина врезается в заднюю часть проезжающего автомобиля, который от удара отлетает в пешеходов. Люди успевают отбежать, при этом транспорт продолжает вращаться на проезжей части. На записи также заметно, как автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее в Ленобласти на видео попало, как наркодилер на BMW снёс гаишника в момент погони.