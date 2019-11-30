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12:59

Mercedes-Benz V-Class последним обзавёлся новой медиасистемой

Семейство V-классов получит развлекательный комплекс MBUX с декабря

© Mercedes-Benz
Сергей Ильин
Компания Mercedes-Benz объявила об обновлении информационно-развлекательной системы на минивэнах V-Class. Интеллектуальный мультимедийный комплекс MBUX с функцией голосового управления будет доступен на европейских минивэнах с декабря, а до России новшество доберётся весной 2020 года.

Рестайлинговая версия V-класса дебютировала в январе со старой мультимедийной системой Comand. Современный развлекательный комплекс был положен только электрической версии минивэна EQV. В тоже время главный конкурент — Volkswagen Multivan T6.1 — сразу перешёл на сенсорный кокпит с 10,25-дюймовым экраном и мультимедийную систему MIB3 с дисплеем диагональю до 9,2 дюйма.

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С декабря Mercedes-Benz V-Class тоже можно будет заказать с сенсорным экраном диагональю 7 или 10,25 дюйма: информационно-развлекательный комплекс MBUX минивэн получил последним среди легковых моделей с трёхлучевой звездой на капоте. Функционал знаком по «младшим» моделям: голосовой помощник активируется после нажатия кнопки на руле и слов «Hey, Mercedes», система обучаема и способна адаптироваться к тембру и голосу владельца.

До России V-классы с новым мультимедийным комплексом доберутся весной. Для нашего рынка появление MBUX может стать главным функциональным отличием рестайлинговых минивэнов, ведь новое семейство дизелей OM654 в тандеме с девятиступенчатым «автоматом» до российских клиентов пока не добралось. Цены на Mercedes-Benz V-Class в России стартуют с 3 миллионов 97,5 тысяч рублей.