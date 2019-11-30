Mercedes-Benz V-Class последним обзавёлся новой медиасистемой

С декабря Mercedes-Benz V-Class тоже можно будет заказать с сенсорным экраном диагональю 7 или 10,25 дюйма: информационно-развлекательный комплекс MBUX минивэн получил последним среди легковых моделей с трёхлучевой звездой на капоте. Функционал знаком по «младшим» моделям: голосовой помощник активируется после нажатия кнопки на руле и слов «Hey, Mercedes», система обучаема и способна адаптироваться к тембру и голосу владельца.