Mercedes-Benz показал первый электрический премиум-минивэн

Принципиальных отличий в интерьере между рестайлинговым V-Class и электровэном EQV два. Первое — наличие у экологически чистого минивэна информационно-развлекательного комплекса MBUX с десятидюймовым экраном и поддержкой мобильных устройств. Второе — отсутствие у EQV кнопки запуска двигателя: электрокар «по старинке» заводится с ключа.

Электромотор в EQV выдаёт 204 лошадиные силы и 362 Нм крутящего момента, привод — на переднюю ось. Ёмкость аккумуляторной батареи — 100 киловатт-часов, но эффективно используются только 90 киловатт-часов. Максимальная скорость электромобиля сравнима с дизельной версией V250 d: EQV способен разогнаться до 160 километров в час.