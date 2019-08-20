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19:02

Mercedes-Benz показал первый электрический премиум-минивэн

Экологически чистый Mercedes-Benz EQV готов к серийному выпуску

© Mercedes-Benz
Mercedes-Benz рассекретил серийную версию электрического V-Class — минивэна под именем EQV. Функциональных отличий от обычного дизельного однообъёмника минимум: электрокар сохранил и вместимость до восьми посадочных мест, и возможности трансформации салона. На одной зарядке EQV способен проехать до 400 километров по циклу WLTP.

По пути на конвейер концепт-кар EQV, представленный в марте на Женевском автосалоне, стал ближе к обычному V-Class, но сохранил узнаваемую радиаторную решётку и оригинальные диски. Кроме того, внешне электрический минивэн можно опознать по врезке в переднем бампере для зарядного устройства и шильдикам на передних крыльях.

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Принципиальных отличий в интерьере между рестайлинговым V-Class и электровэном EQV два. Первое — наличие у экологически чистого минивэна информационно-развлекательного комплекса MBUX с десятидюймовым экраном и поддержкой мобильных устройств. Второе — отсутствие у EQV кнопки запуска двигателя: электрокар «по старинке» заводится с ключа.

Электромотор в EQV выдаёт 204 лошадиные силы и 362 Нм крутящего момента, привод — на переднюю ось. Ёмкость аккумуляторной батареи — 100 киловатт-часов, но эффективно используются только 90 киловатт-часов. Максимальная скорость электромобиля сравнима с дизельной версией V250 d: EQV способен разогнаться до 160 километров в час.

Mercedes-Benz EQV впервые покажут публике на Франкфуртском автосалоне 12 сентября. Цены пока не объявлены, но по оценкам инсайдеров короткобазный EQV будет стоить в Европе порядка 70 тысяч евро, то есть почти в два раза дороже, чем базовый V-Class версии V 200 d (от 37 тысяч евро).