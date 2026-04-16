Опубликовано 16 апреля 2026, 07:411 мин.
В гамме марки Haval появился «квадратный» внедорожник H10
Haval представил большой внедорожник H10. Новинка займёт место старшей старшей среди всех моделей бренда Haval. Длина H10 составляет от 5138 до 5299 мм (в зависимости от комплектации), ширина — 2050 мм, а высота — 1970 мм. Колёсная база — 3000 мм.
© Haval
Haval H10 выходит в высококонкурентный сегмент больших электрифицированных внедорожников, где автопроизводители все чаще сочетают внедорожный дизайн с подключаемыми гибридными системами и передовыми системами помощи водителю.
Модель H10 оснащена подключаемым гибридной силовой установкой Hi4 от Great Wall Motor, которая обычно имеет двухмоторную полноприводную компоновку. Но точные характеристики будут раскрыты позднее. Сейчас известно, что новинка сможет предложить двигатели объёмом 1,5 и 2,0 л.
Источник:CarNewsChina
Автор:Алексей Кованов
