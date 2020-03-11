В гараже нашли мотоцикл «Восход» 1991 года без пробега

Задняя часть рамы у СМБ-3 была загнута вверх на 45 градусов для установки более длинного сиденья, которое было выполнено с заходом передней части на топливный бак, который в свою очередь, крепился с помощью шпильки к верхней балке рамы и через сайлентблок стягивался гайкой. Все эти модернизации позволяли спортсмену свободно перемещаться на сиденье во время игры.

Мощность данных аппаратов варьировалась от 175 до 250 кубов. Более мощная версия позволяла развить 32 лошадиные силы. В то время как 175-кубовые моторы выдавали около 18 лошадиных сил.

Единственное, что осталось без изменений – это колеса. А корпус мотоциклов окрашивался синей, красной и желтой эмалью. В год собиралось около 120 подобных аппаратов. Стоили они по тем временам 670 советских рублей.