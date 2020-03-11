В гараже нашли мотоцикл «Восход» 1991 года без пробега

Аппарат предназначался для популярной в советские годы игры — мотобол или футбол на мотоциклах. Сейчас ее популярность постепенно исчезает, но во времена СССР практически в каждом городе существовали мотобольные секции или команды по мотоболу. В стране существовало около 100 клубных команд, а чемпионат СССР разыгрывался в двух лигах, свои первенства проводили РСФСР, Украина и другие республики.
Поскольку мероприятие это было достаточно необычное, советская промышленность выпускала специальные спортивные мотоциклы для данной игры. Все они отличались огромной тягой и ускорением с низких оборотов. Основным производителем мотобольной техники в СССР был Ковровский мотозавод, который, начиная с 1965 года, разрабатывал и выпускал мотобольные мотоциклы для организаций ДОСААФ. Всего было три основных модификации СМБ (1973-1977), СМБ-2 (1977-1982) и СМБ-3.
Мотобольные мотоциклы подвергались постоянным испытаниям во время соревнований и тренировок в экстремальных условиях. Поэтому конструкторам приходилось постоянно устранять поломки и слабые места в конструкции узлов. В результате постоянно происходили изменения узлов и агрегатов в мотоцикле.
Данный мотоцикл, который можно назвать настоящей капсулой времени, относится к аппаратам самой удачной, третьей серии, которые были востребованы командами СССР по мотоболу. Его выпускали с 1988 по 1992 годы. Из характерных особенностей он имеет цилиндр с увеличенными продувочными каналами, который изготавливался из алюминиевого сплава, увеличенную площадь рёбер охлаждения головки и цилиндра, которые красились для лучшей теплоотдачи черной термостойкой краской.
Задняя часть рамы у СМБ-3 была загнута вверх на 45 градусов для установки более длинного сиденья, которое было выполнено с заходом передней части на топливный бак, который в свою очередь, крепился с помощью шпильки к верхней балке рамы и через сайлентблок стягивался гайкой. Все эти модернизации позволяли спортсмену свободно перемещаться на сиденье во время игры.
Мощность данных аппаратов варьировалась от 175 до 250 кубов. Более мощная версия позволяла развить 32 лошадиные силы. В то время как 175-кубовые моторы выдавали около 18 лошадиных сил.
Единственное, что осталось без изменений – это колеса. А корпус мотоциклов окрашивался синей, красной и желтой эмалью. В год собиралось около 120 подобных аппаратов. Стоили они по тем временам 670 советских рублей.
Не так давно была обнаружена еще одна необычная капсула времени. Энтузиасты отыскали и отмыли легендарную «Волгу» ГАЗ-21 после 45-летнего простоя в гараже.
Источник: Roma Urraco