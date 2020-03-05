В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже

Согласно объявлению на сайте «Авто.ру», пробег автомобиля составляет 1650 километров. Однако в объявлении владелец пишет, что «Волга» даже не успела пройти первое техобслуживание и всю жизнь провела в гараже.

В моторном отсеке советской «Волги» установлен 2,4-литровый карбюраторный двигатель мощностью 100 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач.