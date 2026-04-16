В Госдуме предложил сообщать об эвакуации автомобилей через «Госуслуги»
По словам Слуцкого, технически это реализовать несложно — портал «Госуслуги» и приложение «Госуслуги Авто» уже позволяют рассылать уведомления пользователям. Проблема в том, что сейчас такой механизм работает лишь в добровольном порядке и инициируется третьими лицами.
На деле же граждане часто узнают об эвакуации только при получении протокола или начинают сами искать машину, а в первые минуты вообще подозревают угон.
Слуцкий уверен, что внедрение обязательных уведомлений через «Госуслуги» сделает процесс прозрачнее и снизит нагрузку на экстренные службы.
