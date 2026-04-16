Новости
Опубликовано 16 апреля 2026, 12:51
1 мин.

В Госдуме предложил сообщать об эвакуации автомобилей через «Госуслуги»

Эвакуаторщиков обяжут уведомлять водителей о перемещении машины на спецстоянку. Автором инициативы стал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее письмо он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Парламентарий считает, что операторы эвакуационных служб должны в обязательном порядке информировать автовладельцев о факте перемещения автомобиля, причинах эвакуации и месте хранения машины на спецстоянке, сообщает ТАСС.
Эвакуатор
© Нейросеть
Алексей Морозов

По словам Слуцкого, технически это реализовать несложно — портал «Госуслуги» и приложение «Госуслуги Авто» уже позволяют рассылать уведомления пользователям. Проблема в том, что сейчас такой механизм работает лишь в добровольном порядке и инициируется третьими лицами.

На деле же граждане часто узнают об эвакуации только при получении протокола или начинают сами искать машину, а в первые минуты вообще подозревают угон.

Слуцкий уверен, что внедрение обязательных уведомлений через «Госуслуги» сделает процесс прозрачнее и снизит нагрузку на экстренные службы.

Источник:ТАСС
