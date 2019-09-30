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14:53

В каршеринг «Яндекса» добавили электрический Nissan

Теперь в «Яндекс.Драйве» есть 30 экземпляров Nissan Leaf

В автопарке каршеринга «Яндекс.Драйв» появился первый электрокар — теперь пользователи могут взять в аренду Nissan Leaf.

Арендовать электрический хэтчбек можно максимум на полтора часа, либо воспользоваться фиксированным тарифом — но с оговоркой, что заряда должно хватить на всю поездку. Если алгоритм увидит, что у автомобиля осталось мало зарядки, он не даст начать аренду. Без подзарядки Leaf проезжает до 270 километров.

Есть еще несколько ограничений: автомобилем можно пользоваться так же, как и другими машинами «Драйва», где угодно, но завершить аренду можно только внутри Садового кольца, чтобы сотрудники компании могли подзарядить хэтчбек.

Кроме того, электрокар доступен не всем пользователям — взять Nissan Leaf в аренду может только водитель, которому больше 26 лет и стаж которого больше шести лет. Кроме того, к выбору подключится внутренний алгоритм приложения.

В конце августа парк каршеринга пополнился двумя редкими моделями, классическими Ford Mustang конца 60-х годов. Масл-кары можно арендовать даже на сутки, но требования к водителям такие же, как и в случае с электрокаром.

Кроме того, «Яндекс» вернул в приложение спорткар Porsche 911, который впервые появился в автопарке в 2018 году. Стоимость аренды 420-сильного купе начинается от 20 рублей за минуту.