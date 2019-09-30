В каршеринг «Яндекса» добавили электрический Nissan

Арендовать электрический хэтчбек можно максимум на полтора часа, либо воспользоваться фиксированным тарифом — но с оговоркой, что заряда должно хватить на всю поездку. Если алгоритм увидит, что у автомобиля осталось мало зарядки, он не даст начать аренду. Без подзарядки Leaf проезжает до 270 километров.

Есть еще несколько ограничений: автомобилем можно пользоваться так же, как и другими машинами «Драйва», где угодно, но завершить аренду можно только внутри Садового кольца, чтобы сотрудники компании могли подзарядить хэтчбек.