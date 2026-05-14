Опубликовано 14 мая 2026, 11:50
В Казахстане новый Kia Sportage можно купить за 2 млн рублей

«Газета.Ru» уточнила, сколько стоят Sportage, Camry и Sonata в Казахстане. Издание изучило актуальную стоимость некогда популярных среди россиян моделей, производители которых покинули российский рынок. В список вошли 7 автомобилей, которые сейчас граждане РФ могут приобрести только по системе параллельного импорта, но которые официально доступны жителям соседней республики.
Kia Sportage
Алексей Кованов
За седан Hyundai Sonata (1,5 л, 170 л.с., 8АТ) жителю республики необходимо заплатить минимум 15 млн тенге (2,3 млн рублей), а за кроссовер Kia Sportage (2,0 л, 150 л.с., 6АТ) — 12,8 млн тенге (2,0 млн рублей).

Toyota Camry 2.5 стоит от 18,7 млн тенге (2,9 млн рублей), а Skoda Octavia со 150-сильным турбомотором 1.4 и классическим 8-диапазонным «автоматом» — 17,9 млн тенге (2,8 млн рублей).

Стоимость Subaru Forester, по информации, полученной «Газетой.Ru», составляет 23,7 млн тенге (3,7 млн рублей), Infiniti QX80 — 70 млн тенге (11 млн рублей), Land Rover Defender 110 — 81 млн тенге (12,7 млн рублей).

